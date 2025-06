Ad Affari Tuoi il fratello di Valerio cita una persiana e il web esplode: l’aneddoto si trasforma in un meme virale.

Nella puntata del 3 giugno di Affari Tuoi, Valerio, concorrente dell’Umbria, ha condiviso la scena con il fratello Francesco in un episodio che ha lasciato il segno tra gli spettatori. Motivo della decisione finale è un curioso dettaglio: un numero trovato su una persiana durante lavori di ristrutturazione, che per Francesco aveva un significato affettivo molto forte. I due fratelli hanno puntato proprio su quel simbolo, sperando che portasse fortuna. Ma il risultato ha preso una piega del tutto inattesa, scatenando una valanga di reazioni sui social. In pochi attimi, la frase del fratello è diventata virale, trasformando una semplice finestra in un bersaglio di meme e battute che continuano a rimbalzare sul web. Ma cosa ha detto a riguardo? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

