Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani sono due presenze fisse di Affari Tuoi: ma vengono pagati? E, se sì, quanto guadagnano?

Chi segue quotidianamente Affari Tuoi conosce bene i due volti fissi che affiancano Stefano De Martino nella versione serale del popolare gioco dei pacchi: Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani, ma vengono pagati? I due opinionisti, diventati veri e propri personaggi cult del programma, sono sempre più centrali nelle dinamiche dello show, tra consigli ai concorrenti, battute, momenti virali e siparietti con il conduttore.

Qual è il ruolo dei due personaggi fissi ad Affari Tuoi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani sono ormai presenze immancabili nel format serale di Affari Tuoi. La loro funzione è determinante per l’atmosfera del programma. Si tratta di veri e propri opinionisti. Pierluigi Lupo è un “esperto di strategia”, mentre Thanat Pagliani è un “analista del Dottore”.

Il loro ruolo, lo sappiamo, è un ibrido tra quello di esperti di dinamiche televisive e di veri e propri co-protagonisti dello show. Anche perché la produzione di Affari Tuoi sembra puntare molto su di loro anche per mantenere alto il ritmo narrativo del programma, unendo nei loro interventi gioco, ironia e spettacolo.

Affari Tuoi: Lupo e Thanat vengono pagati? E quanto guadagnano

Ovviamente, anche Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani vengono pagati per ogni puntata a cui prendono parte, ma quanto guadagnano?

A quanto pare percepiscono un cachet simbolico, simile a quello degli altri figuranti e dei concorrenti non attivi, i pacchisti: un gettone di presenza pari a 50 euro a puntata, erogato in gettoni d’oro. Questa cifra, tra l’altro, subisce tassazione e risulta quindi inferiore al valore nominale)

Nonostante l’importo modesto, la loro partecipazione è valorizzata da vitto e alloggio completamente coperti dalla produzione per tutta la durata delle registrazioni. Dunque, più che un vero stipendio, quello di Lupo e Thanat può essere considerato un rimborso spese simbolico per un ruolo che però – in termini di popolarità – ha acquisito un peso sempre maggiore nello show.

