Affari Tuoi: succede qualcosa di molto curioso quando inquadrano Giovanni, il postino della Calabria. Cosa hanno notato i telespettatori?

Nella puntata di Affari Tuoi del 16 giugno in molti hanno notato un dettaglio curioso che riguarda uno dei concorrenti in gioco, entrato da pochi giorni nella squadra dei pacchisti: Giovanni dalla Calabria, di professione postino. Ed è proprio quest’ultimo dettaglio ad aver causato qualche momento di confusione tra i telespettatori, dato che quando è stato inquadrato il ragazzo si è sentito qualcosa che ha immediatamente trasportato mentalmente tutti su un’altra rete televisiva e in un altro programma. Ma cosa sarà mai successo? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme!

Affari Tuoi: un postino tra i pacchisti e l’omaggio a Maria De Filippi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 16 giugno c’è stato un episodio che a molti è sembrato strano, ad altri un omaggio a C’è posta per te e a Maria De Filippi, con tanto di postino.

Proprio così: tra i pacchisti in gioco c’è Giovanni da Amantea (in provincia di Cosenza), rappresentante della regione Calabria, di professione portalettere, al gioco dei pacchi dallo scorso 10 giugno.

Quando Giovanni è stato chiamato, in molti si sono accorti che nello studio è partita la musica di C’è Posta per Te, in quello che pare essere un omaggio di Stefano De Martino a Maria De Filippi.

Tanto è vero che sui social c’è chi ha fatto ironia scrivendo “ha accettato l’invito” e chi subito si è fatto domande come “Dov’è Vincenzo de Lucia? Maria ha accettato l’invito?”.

Ad ogni modo, si è trattato di un momento inaspettato – anche perché è avvenuto nel pieno di uno dei programmi più seguiti di casa Rai. Non certo un luogo che ci saremmo aspettati…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications