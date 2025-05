Un ex figurante di Affari Tuoi racconta cosa succede davvero dietro le quinte: il pubblico viene pagato, e non è l’unico dettaglio che ha svelato.

Un video pubblicato in questi giorni su TikTok ha sollevato un certo interesse tra gli spettatori più curiosi del programma Affari Tuoi. A parlare è un ex figurante del pubblico, che ha raccontato la sua esperienza dietro le quinte del celebre game show condotto da Stefano De Martino. Nel suo racconto, l’ex membro del pubblico ha svelato diversi retroscena sull’organizzazione dello studio, sui ritmi di registrazione e sul ruolo degli spettatori in sala. Ma ciò che ha davvero fatto discutere è la conferma di un aspetto che in molti sospettavano: il pubblico del programma riceverebbe un compenso per la sua presenza. Una pratica che, sebbene comune nel mondo della televisione, continua a suscitare curiosità e, in certi casi, anche qualche polemica. Ma cosa succede davvero tra le quinte del format più seguito di Rai Uno? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

