Affari Tuoi andrà in onda fino alla fine di giugno o sarà prolungato anche a luglio? Quando finisce il programma di Stefano De Martino?

Il game show più seguito della tv, Affari Tuoi, si prenderà una pausa estiva dopo una stagione di ascolti record. Le puntate di questa stagione sono arrivate a superare i 6,5 milioni di telespettatori e uno share del 30%, confermando il grande successo del programma. Le registrazioni si sono concluse intorno al 12 giugno, fornendo materiale sufficiente per coprire le puntate fino a fine mese, ma c’è grande confusione su quale sarà la data dell’ultimo appuntamento con Stefano De Martino… In molti, infatti, non hanno capito se andrà in onda fino alla fine di giugno o se il programma si prolungherà anche a luglio… Curiosi di scoprire qualcosa di più? Non ci resta che farlo insieme guardando il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Affari Tuoi, la gag di De Martino sull’intimo notte: il momento esilarante mentre il concorrente ‘spacchetta’ il pacco

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Rai