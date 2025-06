Affari Tuoi: quanti soldi sono stati vinti nell’edizione targata Stefano De Martino? Alla chiusura della stagione il conto è impressionante. A quanto ammonta?

La stagione di “Affari Tuoi” condotta da Stefano De Martino si è chiusa con ottimi risultati, ma a far discutere in queste ore è un dato molto preciso. La somma complessiva vinta dai concorrenti corrisponde quasi perfettamente a quanto dichiarato in passato da Max Giusti. Coincidenza o calcolo? Le ipotesi non mancano. Ma quanti soldi sono stati vinti dai pacchisti e dalle pacchiste del game show di Rai Uno? Scopriamolo insieme e cerchiamo di svelare tutti i misteri che riguardano Affari Tuoi. Se vuoi farlo anche tu con noi, non devi far altro che guardare il nostro nuovo video!

