Nella puntata di Affari Tuoi del 18 giugno, Gennarino si prende la scena! Ma cosa ha fatto il cane più amato di Rai 1?

Succede di tutto nella puntata di Affari Tuoi del 18 giugno, quando Gennarino fa qualcosa per la prima volta da quando è entrato a far parte della trasmissione condotta da Stefano De Martino. Il jack russell ha infatti deciso di fare da sé, scatenando i telespettatori del primo canale. Ma cosa avrà mai combinato? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme.

Affari Tuoi: Gennarino fa un piccolo ‘scherzo’ a Stefano De Martino. Cosa ha combinato il cagnolino?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Anche il 18 giugno, ad Affari Tuoi, è arrivato il momento dell’ingresso in studio di Gennarino, il jack russell mascotte del game show condotto da Stefano De Martino, che si è reso protagonista di un piccolo scherzo.

Ed è proprio tra conduttore e cagnolino che, per la prima volta da quando Gennarino è entrato a far parte del cast fisso del programma, si è vista una strana dinamica.

Se fino ad ora abbiamo infatti potuto vedere un Gennarino vivace e un po’ dispettoso ma che ha sempre fatto tutto quello che gli indicava Stefano, stavolta abbiamo assistito a qualcosa di completamente diverso.

Proprio così: nella puntata di mercoledì, infatti, il cagnolino si è affacciato allo studio, per poi tornare indietro e rientrare soltanto dopo numerose sollecitazioni da parte di De Martino.

Il conduttore ha dovuto chiamarlo numerose volte prima di ottenere definitivamente la sua attenzione, tanto è vero che sul web si sono scatenati i commenti dei telespettatori.

Tra un “oggi Gennarino non si fidava” e un “Oggi non gli andava tanto a Gennarino” c’è chi nota che forse il cagnolino “voleva autogestirsi”.

Lo ha fatto, ci ha provato e ha dato ancora una volta prova di essere un personaggio di spettacolo, cocciuto a modo suo!

Photo Credits: Shutterstock