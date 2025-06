Affari Tuoi, 22 giugno: più della partita ha colpito l’annuncio di Stefano De Martino: tornerà alla conduzione a settembre?

La puntata di Affari Tuoi del 22 giugno ha visto andare in scena una partita controversa, ma a fare rumore non è stato tanto la scelta finale della concorrente in gioco, quanto piuttosto una dichiarazione di Stefano De Martino sul suo ritorno alla conduzione del programma nella prossima edizione, che partirà a settembre…

“A settembre potrei non esserci io”: cosa ha detto Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ad Affari Tuoi, nella puntata andata in onda domenica 22 giugno, ha giocato Martina in rappresentanza del Piemonte, accompagnata dal fidanzato Maurizio.

La concorrente è andata avanti in maniera altalenante, perdendo numerosi pacchi rossi per strada e concludendo la partita con una scelta vincente. Ha accettato infatti l’offerta di 18mila euro del dottore, mentre nel suo pacco ne aveva solo 50.

Quella che però hanno notato diversi telespettatori è stata una frase pronunciata da Stefano De Martino durante la serata.

Ad un certo punto, infatti, Stefano ha coinvolto in un simpatico siparietto il pacchista della Puglia, ovvero il ‘Presidente’ Antonio Mansueto.

Lo ha quindi sfidato a riprodurre le sue pose, prima accavallando le gambe in maniera diversa, poi mettendosi una mano sul mento. Quando il Presidente ha replicato a specchio tutti i gesti del conduttore, Stefano ha rivelato: “Signori, a settembre potrei non esserci io“.

Ovviamente, si trattava solo di una battuta, perché dalla Rai sono tutti già certi che Stefano De Martino, dopo il successo dell’edizione 2024-25, condurrà anche quella che partirà il prossimo autunno!

