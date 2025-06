Quanto portano effettivamente a casa i concorrenti di Affari Tuoi e qual è la tassazione delle loro vincite?

Affari Tuoi andrà in onda ancora per pochi giorni, ma continua a tenere incollati ai teleschermi milioni di telespettatori, ma c’è qualche dettaglio che in molti non conoscono: quanto portano davvero a casa i concorrenti e qual è la tassazione che devono pagare allo stato? Proviamo a scoprirlo insieme nel nostro nuovo articolo!

Affari Tuoi: come vengono pagate le vincite e qual è la loro tassazione

Andiamo con ordine e partiamo con il dire che le vincite, ad Affari tuoi, non vengono consegnate in denaro ma in gettoni d’oro a 18 carati.

È la Rai a pagare i pacchisti vincenti, sulla base del valore dichiarato dei premi, fino a un massimo di 300mila euro, in base al regolamento del gioco. Per tutte le vincite inferiori a 50 euro, questo valore corrisponde a 50 euro in gettoni d’oro. Mentre invece per le vincite di 0 euro, al concorrente non viene corrisposto nulla.

Secondo la legge, tutte le vincite superiori a 25,82 euro sono tassate alla fonte con un’aliquota fissa del 20%. Ad esempio, su un premio da 300mila euro, il concorrente riceve in realtà l’equivalente netto di 240mila euro.

Questa somma è però – come abbiamo già detto – in gettoni d’oro, il cui valore può risultare inferiore all’importo dichiarato, a causa della fluttuazione del prezzo dell’oro, delle commissioni di cambio (che corrispondono al 5% circa) e delle spese di spedizione e gestione.

La variabilità è alta e l’unica cosa ad essere davvero fissa è appunto la tassazione. Ma, ad ogni modo, da una vincita di 300mila euro si può scendere facilmente a 215-220mila euro!

Photo Credits: Shutterstock