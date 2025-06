Quando andrà in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi prima della chiusura estiva? Scopriamo insieme la data.

L’estate si avvicina e anche per Affari Tuoi è tempo di pausa: il game show di Rai 1 con Stefano De Martino si prepara a salutare il pubblico con la sua ultima puntata prima della chiusura estiva. Ma quando andrà in onda? Scopriamo tutti i dettagli sulla chiusura e sul futuro della trasmissione.

Affari Tuoi si fermerà per l’estate: quando andrà in onda l’ultima puntata

Come da tradizione per la fascia dell’access prime time, anche Affari Tuoi si fermerà per la consueta pausa estiva: dopo una stagione di grande successo, con ascolti record, il programma si prepara per la sua ultima puntata di questa stagione.

La Rai ha deciso di sospendere la messa in onda con l’inizio di luglio, per lasciare spazio alla programmazione estiva e permettere a Stefano De Martino e alla produzione di preparare la nuova edizione, per il prossimo autunno.

Nonostante alcune indiscrezioni suggerissero un possibile prolungamento del game show fino a metà luglio — forse per contrastare l’arrivo di The Cage con Amadeus sul Nove — la Rai ha smentito ufficialmente queste voci.

La chiusura è confermata ad inizio luglio ed è legata alla necessità di recuperare alcune puntate non andate in onda per eventi eccezionali come l’insediamento del nuovo Papa e i match di Jannik Sinner.

La data esatta non è stata ancora fissata con un annuncio ufficiale, ma secondo quanto riportano diverse fonti, l’ultima puntata di Affari Tuoi dovrebbe andare in onda tra il 4 e il 5 luglio. Le registrazioni, intanto, si sono concluse il 12 giugno, lasciando in archivio un numero di episodi sufficiente a coprire fino all’inizio del prossimo mese.

A prendere il posto di Affari Tuoi sarà la nuova edizione di Techetechete’, format storico composto da montaggi tematici tratti dagli archivi Rai, ormai un appuntamento fisso della programmazione estiva.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Rai