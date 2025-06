Francesca Michielin ha raccontato di essere stata bloccata da Alberto Angela su WhatsApp dopo un messaggio ambiguo. Ma lui aveva già chiarito.

Francesca Michielin è tornata a raccontare un curioso aneddoto su Alberto Angela che risale a qualche tempo fa e che aveva già fatto sorridere il pubblico durante una puntata di Stasera c’è Cattelan: ospite del podcast Tintoria, la cantante ha ripreso il racconto, spiegando che potrebbe essere stata bloccata su WhatsApp dallo stimato divulgatore scientifico. Tutto sarebbe nato da un messaggio ironico e, forse, un po’ ambiguo, che lei stessa gli aveva inviato. Da quel momento, Angela avrebbe smesso di risponderle, facendo pensare a una reazione “decisa”. In realtà, lo stesso divulgatore aveva già commentato la vicenda in passato, gettando acqua sul fuoco con il suo inconfondibile stile garbato e ironico. Ma la storia continua a far sorridere anche oggi. Cosa è successo davvero? Proviamo a scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

