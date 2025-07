Quanto guadagna davvero Alberto Angela? Le polemiche per quelle sue affermazioni: “nel privato guadagnerei di più”.

Alberto Angela finisce nell’occhio del ciclone per una piccola polemica su quanto guadagna. Il celebre divulgatore culturale, infatti, non risparmiò qualche anno fa una polemica alla Rai e ad un conduttore allora sulla cresta dell’onda come Amadeus. Ma quanto guadagna davvero il figlio di Piero Angela?

Leggi anche: — Il pubblico contesta la scelta di Alberto Angela: “Troppo spazio all’intervista”

Alberto Angela, quanto guadagna a puntata? Lui rivela: “Nel privato guadagnerei molto di più”

Il programma di Alberto Angela, Noos – L’avventura della conoscenza, sta avendo un discreto successo, decisamente alto per un programma di divulgazione.

Ora, tutti sappiamo che Alberto Angela viene considerato universalmente un simbolo della buona televisione, ma è sulla questione di quanto guadagna qualche tempo fa si è accesa una vera e propria polemica.

In un’intervista a Il Messaggero del 2023, gli fu chiesto un “Guadagna quanto Amadeus?”

La sua risposta fu piccata: “Meno. E non ho gli sponsor. Di sicuro, se lavorassi con i privati, potrei guadagnare molto di più, anche dieci volte di più. La conoscenza però, deve essere divisa con tutti, come il pane, e per me la migliore tavola è il servizio pubblico. Ma sono pronto a tutto, ogni cosa può cambiare“.

Ma quanto guadagna Alberto Angela? Le indiscrezioni di qualche anno fa parlavano di circa 950mila euro per stagione televisiva…

Photo Credits: Kikapress