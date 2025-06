Criticata sui social per il suo aspetto, Alessia Marcuzzi viene difesa da Elena Santarelli: ma cosa ha scatenato la rabbia degli haters? E per quale motivo è dovuta intervenire l’amica e collega della Pinella? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme!

Elena Santarelli difende Alessia Marcuzzi dopo il suo ultimo reel

Fa discutere Alessia Marcuzzi con un nuovo reel pubblicato su Instagram, tant’è che a difenderla è intervenuta anche Elena Santarelli.

La conduttrice si è mostrata in una location balneare, in riva al mare sotto un patio in legno. Nel video, indossa un bikini giallo con bordature lilla, che mette in risalto la sua forma fisica tonica e slanciata, con tanto di capelli sciolti, leggermente mossi e bagnati e sfoggiando un look naturale e solare.

Fin qui nulla di strano. Se non fosse che i soliti hater le hanno preso ad accusare di essere troppo magra. Tra un ironico “ma a volte mi chiedo se tutti abbiamo gli stessi organi interni” e un preoccupato “Ma io la preferivo prima… sembra deperita…”, è spuntato anche un commento più polemico.

Una persona ha scritto “Praticamente mangia solo due olive aI giorno, e poi prende un purgante. È vita questa?!? Alessia è molto bella, ma per mantenere un corpo così occorre una vita di sacrifici, a mio avviso esagerati“.

Ed è stato lì che Elena Santarelli è intervenuta a gamba tesa in difesa di Alessia Marcuzzi, scrivendo: “Io credo che tu sia fuori strada ..il purgante forse prendilo te per depurare il fegato dalle cavolate che scrivi. Alessia se c’è da mangiare mangia ..e poi mangia bene che non vuole dire fare la fame !!!! Fattene una ragione“.

Photo Credits: Kikapress