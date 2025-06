Ospite di Caterina Balivo, l’ex moglie di Alvaro Vitali, Stefania Corona, ha raccontato in diretta delle dimissioni dall’ospedale dell’attore poche ore prima della morte.

Durante la puntata de La Volta Buona del 24 giugno, è stata ospitata Stefania Corona, l’ex moglie di Alvaro Vitali, che ha raccontato un episodio avvenuto poche ore prima della morte dell’attore romano. Anzi, in diretta da Caterina Balivo, la donna ha raccontato anche delle dimissioni dall’ospedale dello storico interprete di Pierino.

Alvaro Vitali: le dimissioni dall’ospedale raccontate dalla ex moglie a La Volta Buona

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A La Volta Buona del 24 giugno è stata ospitata Stefania Corona, ex moglie di Alvaro Vitali, scomparso poi nella serata di ieri.

La donna ha parlato proprio della sua malattia: “Dunque, Alvaro è stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva, poiché l’aveva già avuta a febbraio. Quindi, ovviamente, come fai a non andarci?”

“Chi sta al suo fianco?”, le ha chiesto Caterina Balivo.

“Io, è giusto. Lo si fa per un amico, lo fai per tuo marito, per il tuo ex. Lui mi ha detto grazie, ma non deve ringraziare. Quando c’è amore e affetto non bisogna ringraziare“, ha detto.

E poi ha raccontato: “Lui ha fatto due settimane, la prima volta. Di solito firma le dimissioni. Stamattina mi ha chiamato, anche arrabbiato, dicendo ‘ho firmato le dimissioni, vado via’. Arrabbiato, nervoso, non so cosa è successo. Mi ha detto ‘mi viene a prendere un amico e andiamo in giro per Roma‘”.

E ancora: “Mi ha detto, vengo a casa, le cure me le fai tu. Dove lo mando?”

Poche ore dopo quelle dimissioni, purtroppo, è arrivato l’annuncio della morte di Alvaro Vitali, che ci ha lasciato così all’età di 75 anni.

Photo Credits: Kikapress