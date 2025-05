Amadeus scherza sui bassi ascolti con Fiorello in diretta: l’ironia come ipotesi sul suo futuro. Che stia pensando a un ritorno in Rai?

A distanza di un anno dal suo chiacchierato passaggio dalla Rai al Nove, Amadeus torna a far parlare di sé, questa volta per alcune battute scambiate in diretta Instagram con Fiorello. L’occasione è stata una conversazione dal tono ironico e amichevole, ma che non ha mancato di affrontare, seppur in chiave ironica, il tema delicato degli ascolti non proprio entusiasmanti registrati dai programmi condotti finora sulla rete del gruppo Warner Bros. Discovery. Fiorello ha provocato l’amico ipotizzando un ritorno nella tv di Stato, suggerendo che, al termine dell’attuale esperienza, il posto naturale per lui potrebbe essere proprio la Rai. Amadeus ha colto l’ironia e ha rilanciato con altre battute autoironiche. Un siparietto che ha acceso di nuovo i riflettori sul futuro del conduttore, lasciando aperti diversi scenari su ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi. Ma cosa si sono detti? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress