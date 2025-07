Ascolti bassi sul Nove, Amadeus delude le aspettative: torna a circolare l’ipotesi di un nuovo cambio di canale. Ma dove potrebbe andare?

C’è un cambio di canale in vista per Amadeus? Lui è senz’altro uno dei volti più noti e amati della televisione italiana, ma dopo il passaggio al canale Nove – con tanto di critiche e polemiche – qualcosa sembra non aver funzionato come previsto. Le cifre d’ascolto deludenti durante la sua nuova avventura televisiva, infatti, non hanno fatto altro che riaccendere le voci su un possibile nuovo cambio di casacca. Ma a che canale potrebbe mai passare? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme!

Cambio di canale per Amadeus? Dove potrebbe andare a finire!

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’approdo di Amadeus sul Nove era stato accolto con entusiasmo, ma i risultati d’ascolto hanno convinto, anche con il suo ultimo game show, The Cage – Prendi e scappa. Al punto che gli interrogativi sulla permanenza del conduttore sulla rete del gruppo Warner Bros. Discovery, nonostante i recenti segnali di ripresa negli ascolti, sono sempre di più.

Pare intanto che, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-26, dal Biscione pare essere arrivato una piccola apertura, dato che Pier Silvio Berlusconi in persona avrebbe detto: “Non ho motivi per dire di no ad Amadeus, ma nemmeno motivi per prenderlo”.

Non finisce qui, però. Perché c’è soprattutto la Rai, che pare essere piuttosto interessata a riportare Ama “a casa”, probabilmente per intercessione di Fiorello, che in radio ha rivelato di aver parlato con alcuni dirigenti per favorire il ritorno dell’amico nel servizio pubblico.

Nel frattempo, dunque, Amadeus resta saldamente attaccato a The Cage – che nelle ultime puntate sembra essere riuscito a migliorare leggermente i dati d’ascolto. Il suo futuro, però, al di là delle dichiarazioni sfavillanti e degli annunci più roboanti, sembra essere ben lontano dal Nove!

