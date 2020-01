Amici 19, Gaia e Federico stanno insieme? Il bel gesto del ballerino

Il serale di Amici 19 si avvicina e tra i candidati papabili alla vittoria troviamo certamente Gaia Gozzi: l’ex vincitrice di X Factor ha avuto una battuta d’arresto nella puntata del 18 gennaio dopo aver perso la sfida con Giulia (altra temibilissima finalista) e si è lasciata andare ad un momento di sconforto.

Negli spogliatoi la giovane cantante, visibilmente provata dalla delusione per la sconfitta, ha però ricevuto il conforto e l’affetto di Federico Pietrucci: il ballerino, infatti, è corso da lei, ha ascoltato le sue paure, l’ha abbracciata e accarezzata prima di chiamarla “Amore”.

“Sembra quasi che solo perché io ho scritto un progetto, faccio musica di un certo tipo con una certa ricerca sonora, di significato… Perda di intensità. Non capisco… Sembra che io debba stracciarmi le budella per dimostrare intensità. La mia intensità è mia” ha confidato tra le lacrime Gaia a Federico che le è stato vicino per tutto il tempo.

Amici 19, Gaia e Federico stanno insieme? Sul web fioccano i commenti

L’atteggiamento premuroso del ballerino nei riguardi della cantante ha fatto insospettire i fan di Amici 19 ed è partita – come si dice in questi casi – la ship tra i due:

“Gaia e Federico sono bellissimi, sono una ship. Lo dico da dicembre, lo dico anche oggi. Io non escludo abbiano litigato veramente, però vederlo lì a sostenerla è stato bellissimo”

“ma sono l’unica che ha notato che federico ha chiamato gaia “amore” ?#Amici19” “Ma è un bacio sul collo?aha adoroooooo”

Insomma, gli utenti sembrano già convinti che tra i due, dopo un allontanamento prima di Natale, ci sia del tenero… Staremo a vedere se ci avranno visto lungo oppure se la loro è soltanto una bella amicizia.

