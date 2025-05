Daniele vince Amici 24, TrigNO la categoria canto. Ma la sua coppa? La stranezza dopo la proclamazione del vincitore.

La finale di Amici 24 si è conclusa con la vittoria assoluta di Daniele Doria, che ha trionfato nell’ultima edizione del celebre talent show condotto da Maria De Filippi. Una serata ricca di emozioni, durante la quale è stato assegnato anche il premio di categoria per il canto, vinto da TrigNO. Tuttavia, proprio su questo momento si sono accesi i riflettori su una stranezza notata dal pubblico: mentre TrigNO ha abbracciato calorosamente Daniele al momento della proclamazione, subito dopo si è defilato, restando in disparte. A colpire i telespettatori è stato il fatto che la consegna della coppa per la sua categoria non sia stata mostrata dalle telecamere, lasciando il dubbio se sia effettivamente avvenuta oppure no. Un dettaglio che non è passato inosservato. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Betti Soldati per Amici 24