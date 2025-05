Amici 24, Nicolò Filippucci eliminato in semifinale: fan divisi e polemiche sul trattamento riservato da Maria De Filippi.

Sta facendo molto discutere il trattamento che Maria De Filippi ha riservato a Nicolò ad Amici 24: durante la semifinale, il buon Filippucci ha dovuto lasciare il talent, scatenando reazioni contrastanti tra fan, telespettatori e addetti ai lavori. L'eliminazione dell'allievo di Anna Pettinelli ha fatto alzare più di un sopracciglio e ha sollevato domande sul meccanismo di selezione. Nicolò, considerato uno dei concorrenti più promettenti per il suo talento e la sua crescita nel programma, ha lasciato la trasmissione visibilmente deluso. La sua uscita ha diviso il pubblico: da un lato chi ritiene che le regole siano state rispettate, dall'altro chi parla di un'uscita ingiusta e affrettata. Intanto, il web si è acceso di commenti e ipotesi. Ma anche di un inaspettato messaggio della sua coach.

