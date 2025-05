Che fine ha fatto Andre Agassi? Scopri cosa fa oggi, nel 2025, uno dei tennisti più amati e celebrati della storia recente.

A quasi vent’anni dal suo ritiro ufficiale, Andre Agassi continua a far parlare di sé: ma che fine ha fatto il celebre tennista? Oggi il nome del Kid di Las Vegas non è più associato al tennis, ma a un’altra disciplina con racchetta: il pickleball. E così, mentre molti suoi coetanei si godono il meritato riposo, Agassi è tornato ad essere un protagonista del panorama sportivo americano in una veste del tutto nuova.

Andre Agassi: il ribelle diventato leggenda

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nato il 29 aprile 1970 a Las Vegas, Andre Kirk Agassi è stato uno dei tennisti più talentuosi e controversi della storia.

Costretto fin da piccolo dal padre a una routine di allenamenti massacranti, ha avuto un’infanzia difficile segnata da pressioni e ribellioni. A soli 16 anni è entrato nel circuito ATP e nel giro di pochi anni ha conquistato il cuore del pubblico con il suo stile aggressivo da fondo campo e l’immagine da “rockstar del tennis“.

Con 60 titoli ATP, 8 tornei del Grande Slam vinti (tra cui tutti i 4 major), un oro olimpico e 101 settimane da numero uno al mondo, Agassi è entrato nella leggenda. Si è ritirato dal campo in terra battuta nel 2006, ma che fine ha fatto oggi?

Che fine ha fatto Andre Agassi? Cosa fa oggi

Oggi, all’età di 55 anni, Andre Agassi ha deciso di tornare in campo… ma non su quello di tennis.

Il suo nuovo amore è il pickleball, sport in rapida ascesa negli Stati Uniti e che si sta timidamente facendo strada anche qui da noi.

Il suo debutto ufficiale è avvenuto agli US Open Pickleball Championships a Naples, in Florida, in coppia con la diciottenne fenomeno Anna Leigh Waters. Agassi ha confessato di essersi innamorato della dimensione sociale e inclusiva di questo sport, ormai frequentato anche da star come Naomi Osaka e Patrick Mahomes.

Ma non c’è solo il campo: l’ex tennista è coinvolto anche in iniziative imprenditoriali e televisive legate al pickleball e sta contribuendo a far crescere la disciplina.

Photo Credits: Shutterstock