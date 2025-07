Antonella Clerici commenta Temptation Island e parla di corna: il web si divide sul vero motivo del successo del programma.

Antonella Clerici ha scatenato un nuovo dibattito online con un commento a sorpresa su Temptation Island e sul tema portante del reality: le corna. Le sue parole sul programma, prive di ogni tipo di pregiudizio, non sono piaciute a molti utenti di X, che non hanno esitato a criticarla duramente per quel tweet. La celebre conduttrice di È sempre mezzogiorno, infatti, ha detto la sua sul reality di Canale 5, rivelando quello che secondo lei è il vero motivo per cui il programma estivo di casa Mediaset continua a riscuotere un enorme successo. Inutile dire che la sua uscita ha fatto discutere e ha diviso l’opinione pubblica: da una parte c’è chi ne ha apprezzato la schiettezza, dall’altra chi l’ha accusata. Ma cosa ha detto davvero Antonella Clerici? E perché le sue parole hanno suscitato tanto clamore? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress