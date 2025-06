La veggente giapponese che aveva previsto il Covid ora lancia un nuovo allarme: nel 2030 ci sarà un virus ancora più devastante.

C’è una mistica giapponese che si sta imponendo con sempre maggiore forza nel vasto panorama dei veggenti. Stiamo parlando di Ryo Tatsuki, artista e sensitiva che in passato ha anticipato eventi drammatici come la morte di Lady Diana e la pandemia da Covid-19. Per questo motivo, molti l’hanno ribattezzata “la Baba Vanga del Giappone”, in omaggio alla celebre veggente bulgara. Oggi però, le sue nuove previsioni sembrano gettare un’ombra inquietante sul futuro: Tatsuki ha infatti avvertito l’umanità che nel 2030 un nuovo virus sconosciuto tornerà a colpire l’umanità, provocando una devastazione ancora più grande di quella vissuta con il coronavirus Covid-19. Ma quanto ci sarà di vero nelle sue previsioni? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

