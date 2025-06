Baba Vanga aveva previsto una guerra devastante nel 2025: con l’intensificarsi del conflitto tra Israele e Iran la sua profezia si avvererà?

Da sempre, le profezie di Baba Vanga dividono l’opinione pubblica tra chi mostra scetticismo e chi invece un certo grado di inquietudine. La veggente bulgara, scomparsa nel 1996, è famosa per aver previsto eventi sconvolgenti della storia moderna, dall’11 settembre alla morte di Lady Diana. Ma ora una sua rivelazione in particolare sta tornando a far parlare di sé: quella sullo scoppio della terza guerra mondiale in questo 2025. In un contesto internazionale già segnato da guerre e tensioni crescenti, con un’escalation e un’intensificazione sempre maggiore del conflitto tra Israele e l’Iran, le sue parole assumono un significato sempre più inquietante. Cosa ci attende davvero secondo la “Nostradamus dei Balcani”? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

