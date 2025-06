Belen e Cecilia Rodriguez: qual è la verità sui loro rapporti e sul presunto litigio? Lo svela direttamente lei in un’intervista a Chi.

Nelle ultime settimane, si è parlato molto di un possibile litigio tra Belen e Cecilia Rodriguez, tanto che anche la diretta interessata ha deciso di intervenire sulla questione per fare qualche chiarimento sui loro rapporti. In una lunga intervista riservata al settimanale ‘Chi‘, infatti, Belen ha voluto spiegare tutta la verità su quello che è accaduto con Cechu, dando una visione completa degli eventi. Del litigio si era parlato in seguito alla ‘freddezza’ mostrata sui social da Belen nei confronti della sorella, dato che non ha più postato contenuti con lei né tantomeno le ha più lasciato dei like. Ma qual è dunque la verità sul loro rapporto? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Belen Rodriguez ha il piede romano: quel dettaglio ‘perticolare’ delle dita del piede mostrato su Instagram

Photo Credits: Kikapress