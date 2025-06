Belen Rodriguez mostra da diverso tempo un anello all’anulare sinistro che ha tutta l’aria di essere una fede. Ecco la verità!

Da qualche giorno, si sta discutendo tanto su un anello mostrato al dito anulare sinistro di Belen Rodriguez… Anche perché ha tutta l’aria di essere una fede nuziali. In molti ci avevano visto un possibile messaggio in codice su un ipotetico ritorno di fiamma con il suo ex marito, Stefano De Martino, ma la verità è un’altra e a svelarla è stata direttamente Belen. Ma di chi davvero è quell’anello che sta sfoggiando ormai da tempo? Non ci resta che indagare più a fondo. Se vuoi scoprire anche tu tutta la verità, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress