In vacanza con la figlia, Belen si apre su TikTok: è il primo sole che prende da tre anni. Una confessione che ha commosso i fan.

Durante una pausa estiva in Sardegna, Belen Rodriguez ha scelto di mostrarsi in una veste semplice e autentica: in costume, in spiaggia, accanto alla figlia Luna Marì. In un video TikTok diventato virale, la showgirl argentina ha chiacchierato con i suoi follower chiedendo consigli sull’uso della crema solare. Ma è stata una frase in particolare a colpire il cuore dei fan: una rivelazione personale, pronunciata con leggerezza, che racconta quanto per lei questo momento di sole abbia un significato profondo e liberatorio. “Sono tre anni che non prendo il sole”, ha detto. Ma dietro c’è molto di più. Guarda con noi il nostro nuovo video per scoprire cosa!

Photo Credits: Kikapress