Francesca Fagnani: i top e i flop di Belve Crime dopo l’intervista a Massimo Bossetti su Rai Due.

Il 10 giugno è andata in onda la prima domanda di Belve Crime, lo spin-off del celebre programma di Francesca Fagnani, nel quale è stato intervistato Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio. I telespettatori si sono ritrovati così di fronte al celebre format di Rai Due, adattato alla cronaca nera. Ma tra top e flop segnalati dal pubblico, sono tantissimi i commenti che riguardano la nuova versione del talk show. Ma quali sono stati i momenti top e quelli flop di questa prima puntata? Cosa è piaciuto ai telespettatori e cosa invece no? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress