Come hanno reagito i genitori di Yara Gambirasio all’intervista di Massimo Bossetti a Belve Crime su Rai Due?

La messa in onda di Belve Crime, lo spin-off del celebre programma di Francesca Fagnani, ha fatto discutere non poco, soprattutto per l’ospitata di Matteo Bossetti, condannato all’ergastolo in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio. Ovviamente, la reazione dei familiari della tredicenne assassinata nel 2010 non è tardata ad arrivare. I genitori di Yara, Fulvio e Maura Gambirasio, hanno scelto, nel tempo, di restare lontani dai riflettori, affidandosi al lavoro della giustizia. Stavolta, tuttavia, non hanno potuto rimanere in silenzio. Come hanno reagito? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video.

Photo Credits: Shutterstock