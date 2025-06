Gué si scatena su Fedez a Belve: lo tira in ballo quando si parla di gossip e di bambini. Come ha reagito Fedez?

Durante la puntata di Belve andata in onda il 3 giugno, il rapper Gué Pequeno ha parlato senza peli sulla lingua, prendendo le distanze da certi gossip e da un mondo che si intreccia sempre di più a quello del rap, anche per via dell’esposizione mediatica di alcuni artisti come Fedez. Ed è proprio dell’ex marito di Chiara Ferragni che Gué ha voluto parlare in maniera diretta ed onesta, senza risparmiargli un paio di frecciatine, ma dimostrando anche un grande rispetto per le sue scelte artistiche e mediatiche. Ma cosa avrà mai detto su di lui? E come avrà mai reagito Fedez? Se te lo sei perso, non ti resta che guardare con noi il nostro nuovo video!

