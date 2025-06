A Belve, il rapper Gué Pequeno smentisce ogni ipotesi di flirt su Vera Gemma. Cosa aveva dichiarato invece lei?

Durante la puntata di Belve andata in onda il 3 giugno, il rapper Gué Pequeno ha sorpreso tutti prendendo le distanze da certi gossip che negli ultimi mesi lo avevano visto protagonista, tra i quali si può annoverare quello che lo voleva sentimentalmente vicino a Vera Gemma. Il rapper ha smentito qualsiasi ipotesi, ma le parole dell’attrice, pronunciate qualche mese fa a Verissimo, raccontano una versione molto diversa dei fatti.

Gué a Belve: “Non faccio gossip, non vivo di relazioni pubbliche”

Nell’intervista con Francesca Fagnani a Belve del 3 giugno, Gué Pequeno ha chiarito il suo punto di vista sul mondo dello spettacolo e sul gossip: “Non faccio soldi e successo per una relazione con una persona”, ha detto senza mezzi termini.

Una presa di distanza netta dalle dinamiche da copertina e ha anche preso le distanze da un suo celebre collega: “Fedez è un personaggio che fa qualcosa che è opposto del mio. Con intelligenza fa gossip, fa pubblicità, fa cose che non sono il mio. Tutti cerchiamo successo ma io non faccio soldi e successo per una relazione con una persona o perché metto mia figlia in mano. Io mi faccio un cu*o così. Non vendo esclusive, è un altro mestiere”.

Un messaggio chiaro: le relazioni, se ci sono state, non sono mai state al centro del suo personaggio pubblico. E ha anche aggiunto: “Non ho mai avuto un flirt con Vera Gemma. È una cosa che ha detto solo lei. Siamo andati solo a cena. Con Nicole Minetti sono stato fidanzato quasi un anno dieci anni fa”.

Vera Gemma: cosa aveva detto sulla sua relazione con Gué

Eppure, a gennaio 2024, Vera Gemma aveva offerto un’altra prospettiva. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attrice aveva raccontato di una lunga frequentazione via chat proprio con Gué: “Ci siamo scritti per tre mesi, anche quando ero a Los Angeles. Gli raccontavo tutto. Siamo riusciti a vederci, non si sa cosa ci riserverà il futuro”. Evidentemente un futuro non c’è stato (e probabilmente nemmeno un passato).

