Bianca Balti ha criticato duramente Fedez per la sua partecipazione al congresso di Forza Italia: scopri cosa ha detto su di lui.

La presenza di Fedez al congresso dei giovani di Forza Italia ha fatto discutere in lungo e in largo, tanto da far scatenare un’ondata di reazioni sui social e non solo. Il rapper, noto per le sue posizioni spesso distanti da quelle del centrodestra, si è presentato sul palco della convention di Roma esprimendo critiche verso il sindaco di Milano e spiegando di non voler rifiutare il confronto con chi ha idee diverse dalle sue. Una mossa che in molti hanno letto come una svolta strategica, se non addirittura politica, e che non è affatto piaciuta a Bianca Balti. La modella ha commentato pubblicamente la partecipazione di Fedez, esprimendo un giudizio particolarmente severo che ha raccolto l’attenzione di migliaia di utenti. Ma cosa avrà mai detto su di lui? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme!

LEGGI ANCHE:– Sai quanto costa l’orologio d’oro che Fedez ha indossato al congresso di Forza Italia? Il suo costo vale quanto una casa

Photo Credits: Kikapress