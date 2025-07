Bill Cosby lancia un messaggio commovente dopo la tragica morte di Malcolm-Jamal Warner. Scopri cosa ha detto.

La notizia della tragica morte di Malcolm-Jamal Warner ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo. Tante sono state le reazioni di stupore e cordoglio per la sua tragica scomparsa, tra le quali non poteva mancare certo quella di Bill Cosby, che per anni aveva interpretato il papà televisivo di Warner ne I Robinson. Il comico, oggi 88-enne è intervenuto con una dichiarazione intensa e carica di emozione. Le sue parole sono state affidate al suo portavoce e rivelano un legame molto più profondo di quanto il pubblico potesse immaginare. E, inaspettatamente, Cosby ha tirato in ballo un dolore personale mai superato: la morte del figlio Ennis. Scopri cosa ha detto guardando il nostro nuovo video!

