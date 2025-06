Quante sono le basi nucleari presenti in Italia? E dove si trovano? Scopri quante bombe atomiche sono presenti nel nostro paese.

Nonostante non sia una potenza nucleare, l’Italia ospita sul suo territorio ben 90 bombe atomiche, un dato da non sottovalutare affatto in questo momento storico, nel quale gli Stati Uniti hanno cominciato a bombardare le basi nucleari in Iran. Ma perché nel nostro paese sono presenti così tanti ordigni nucleari? La risposta sta nel fatto che sono il risultato di precisi accordi internazionali che riflettono il ruolo strategico della penisola all’interno della NATO. Ma dove si trovano esattamente queste armi e quali sono le implicazioni politiche e militari? Proviamo a scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Bomba atomica su Roma: cosa accadrebbe se scoppiasse sulla Capitale. Gli effetti devastanti mostrati da una mappa interattiva

Photo Credits: Shutterstock