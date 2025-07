Colpo di scena: Can Yaman sposerà Sara Bluma con un matrimonio lampo. L’annuncio ufficiale scuote il gossip estivo.

Un annuncio del tutto inaspettato è riuscito a scuotere il mondo del gossip in questa calda estate: Can Yaman ha deciso di unirsi in matrimoniocon la sua nuova compagna, la deejay Sara Bluma. La notizia è ufficiale e arriva direttamente dal celebre attore turco, che ha scelto di sorprendere tutti organizzando un vero e proprio matrimonio lampo. Ma cosa si nasconde dietro questa decisione improvvisa? Proviamo a scoprirlo insieme.

Can Yaman: l’annuncio del matrimonio lampo con Sara Bluma sorprende tutti

Fino a pochi mesi fa, Can Yaman sembrava ben lontano dal poter celebrare un matrimonio. Dopo anni da single e una lunghissima serie di relazioni senza futuro, l’incontro con Sara Bluma ha però cambiato ogni cosa. I due si sono conosciuti due mesi fa a un concerto, e la passione è esplosa fin da subito. La storia è uscita allo scoperto solo di recente, quando la coppia ha iniziato a mostrarsi pubblicamente.

A rendere ancora più delicato il contesto sono state le rivelazioni di Sara Bluma sul suo passato: la 31enne ha raccontato di aver subito violenze fisiche e psicologiche da parte del suo ex compagno, padre di suo figlio. Ha anche condiviso foto con lividi, denunciando le difficoltà nel poter vedere il bambino. Alcune malelingue hanno poi insinuato che l’ex compagno della donna fosse amico di Yaman e che l’attore avesse “rubato” a lui la dj, ipotesi smentita con fermezza da entrambi.

In questi giorni la coppia si trova in Turchia, terra natale di Can Yaman. Tra Istanbul e Bodrum, l’attore avrebbe già iniziato a presentare Sara alla famiglia. La rapidità con cui si è evoluta la relazione sembra dunque non essere frutto d’impulso, ma il risultato di un legame profondo nato in un momento difficile e rinforzato dal desiderio di protezione e fiducia reciproca.

