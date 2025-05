Eurovision 2025: fischi contro la cantante israeliana, ma un fan fa un gesto forte rivolgendosi al pubblico.

La tensione politica internazionale è piombata anche sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea: durante l’esibizione della rappresentante di Israele, Yuval Raphael, il pubblico ha reagito con fischi e dissenso, prontamente mascherati dalla regia con un abile gioco di montaggio audio e video. Ma un dettaglio non è passato inosservato: tra le poche inquadrature degli spettatori, è apparso un fan israeliano che, sventolando la bandiera del suo Paese, ha rivolto alla platea un gesto chiaro e inequivocabile. Ma di che gesto si è trattato? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme!

Leggi anche: — Eurovision 2025, Gabriele Corsi e la battutina a Carlo Conti durante la diretta: cosa ha detto

Eurovision Song Contest 2025: la cantante israeliana contestata. La risposta dei fan

Fa discutere quanto si è visto sul palco dell’Eurovision 2025 a Basilea al momento dell’esibizione di Yuval Raphael, la cantante israeliana.

Il pubblico ha fischiato ma la regia, con un sapiente montaggio, ha fatto sì che si evitassero di mostrare scene di aperta contestazione nei confronti dell’artista.

Ad un certo punto, però, è stato inquadrato un fan israeliano che, guardando le telecamere da dietro la bandiera del suo paese, si è rivolto al pubblico facendo un gesto di silenzio.

In molti, in giro per il web, si sono spinti a commentare l’accaduto (non senza accompagnare i commenti da una vena polemica diretta tuttavia contro Israele in sé più che contro la cantante). C’è chi scrive, rivolto a Yuval Raphael: “Amica mia io non odio te. Ma il governo del tuo paese, sì!”

Oppure: “La domanda: qualcuno voterà Israele?” E c’è chi si chiede: “Casualmente il pubblico si sente meno in questa esibizione“. E qualcun altro risponde: “Sicuramente i registi e fonici avranno maneggiato un po’ con riprese e audio ma per fortuna non abbiamo assistito alla roba dell’anno scorso“.

Photo Credits: Shutterstock