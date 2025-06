Alcaraz accende le polemiche con un gesto durante la finale del Roland Garros. Sui social infuria il dibattito e interviene anche Antonella Clerici.

Il Roland Garros 2025 continua a far parlare di sé anche fuori dal campo. Protagonista di una polemica social è il suo vincitore Carlos Alcaraz, che durante la finale ha compiuto un gesto ben noto agli appassionati: il dito portato all’orecchio in segno di sfida o esultanza. Un momento che avrebbe dovuto infiammare il tifo, ma che invece ha diviso il pubblico online, con tanti utenti che hanno interpretato il gesto come poco elegante, se non irrispettoso. In molti, infatti, hanno accusato il tennista spagnolo di aver provocato i tifosi italiani e di aver alimentato un clima ostile nei confronti di Jannik Sinner. La discussione ha coinvolto anche alcuni volti noti dello spettacolo italiano, tra cui Antonella Clerici, che non ha perso occasione per lanciare una frecciatina al pubblico di casa. Ma cosa è successo davvero? Proviamo a scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

