Fabrizio Bracconeri prova a fare ironia sull’hydrobike, ma Caterina Balivo non ci sta: scintille in diretta a La Volta Buona!

A La Volta Buona va in scena uno scontro al vertice tra Caterina Balivo e Fabrizio Bracconeri. Il tema? La ginnastica per perdere peso con esercizi come l’hydrobike. L’attore romano ha infatti tentato di fare una battuta che gli è venuta fuori malissimo, scatenando la reazione della conduttrice del programma di Rai Uno. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme.

La Volta Buona: Caterina Balivo sbotta contro Fabrizio Bracconeri

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata de ‘La Volta Buona‘ del 18 giugno, è stato lanciato un collegamento con Marione, che ha mostrato una lezione di ‘bicicletta in acqua‘, ovvero l’hydrobike.

Al termine del collegamento, Fabrizio Bracconeri, ospite in studio, ha fatto una battuta (un po’ infelice), dicendo: “Voglio vede’ quanti chili hai perso tra sei mesi? Perché per fare queste diete…”

Lì la conduttrice, Caterina Balivo, è sbottata, dicendogli: “Ma non è vero Fabrizio, perché dici una cosa inesatta? Con tutte le persone che sono a dieta con grandi sacrifici e non te lo consento…”

Bracconeri, quindi, ha corretto il tiro, mettendoci forse una pezza peggiore del buco: “No, fanno sacrifici ma ci vuole molto tempo libero. Voglio capire uno come fa tutto il giorno? Poi devi anda’ a lavorà“.

E la conduttrice ha ribattuto: “Scusa, ma noi stiamo parlando di un’ora di allenamento, alimentazione corretta e un buon sonno… non vuol dire che bisogna operarsi però!”

Insomma, scontro tra titani tra Caterina Balivo e Fabrizio Bracconeri… voi da quale parte state?

La Balivo infilzata in diretta: Bracconeri ha evitato il peggio

Ma non è tutto. Nel corso della diretta de La Volta Buona si è sfiorato anche l’incidente. Ad un certo punto, proprio Fabrizio Bracconeri ha urlato alla conduttrice di fare attenzione.

Caterina Balivo si è infatti ritrovata a rischio “infilzamento” a causa di alcuni stuzzicadenti posizionati sulla sedia.

“Che è successo? Non ci credo…”, ha esclamato, mettendosi le mani nei capelli. Bracconeri l’ha subito avvisata: “Stavi per infilzarti…”. Dopo un attimo di spavento, lo studio è esploso in una risata collettiva e la conduttrice ha spiegato la situazione: “Io mi stavo sedendo, ma ho visto la faccia di Maurizio e ho capito che stava succedendo qualcosa… Uno però mi è entrato… uno solo, ma sì…”.

Photo Credits: Kikapress