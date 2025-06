Appena compiuti 18 anni, Chanel Totti si lancia nel mondo delle sponsorizzazioni social. Ecco come ha deciso di guadagnare.

Chanel Totti ha appena compiuto 18 anni, ma il suo debutto nel mondo del lavoro è già arrivato, dal giorno dopo che ha festeggiato l’ingresso nella maggiore età. E non si tratta di un lavoro qualunque: la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha scelto di diventare influencer a tutti gli effetti, iniziando da subito a promuovere brand e prodotti attraverso i suoi canali social. Dopo una festa di compleanno sontuosa, la ragazza si è lanciata senza esitazioni nelle collaborazioni digitali, pubblicando contenuti sponsorizzati con toni da esperta del settore. La sua scelta ha stupito molti, soprattutto considerando le riserve della madre verso questo tipo di esposizione mediatica. Eppure, Chanel sembra determinata a scrivere da sola questo nuovo capitolo della sua vita, monetizzando la sua popolarità in rete. Se vuoi scoprire qualcosa di più, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video!

