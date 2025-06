Chiara Ferragni chiude i suoi negozi fisici: le perdite milionarie e gli scandali mettono in ginocchio il suo impero.

Chiara Ferragni chiude i suoi negozi fisici: una decisione che rappresenta un momento critico nella carriera imprenditoriale dell’influencer più famosa d’Italia. I punti vendita di Roma e Milano non esistono più. Le cause sono da imputarsi alle perdite milionarie, ai costi ormai insostenibili e soprattutto allo scandalo dei pandori, che ha travolto l’immagine pubblica dell’imprenditrice digitale. Alla chiusura dei negozi online, però, non corrisponde una morte del brand: le vendite proseguiranno online e tramite rivenditori autorizzati, mentre l’azienda madre cerca di restare a galla con un drastico piano di ristrutturazione. Ma la crisi, ormai, è sotto gli occhi di tutti. Cosa sta succedendo davvero? Scopriamolo nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock