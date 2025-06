Dopo la morte di nonna Luciana, amatissima figura nella vita di Fedez, Chiara Ferragni ha compiuto un gesto che non è passato inosservato.

Dopo la scomparsa della signora Luciana Violini, nonna amatissima di Fedez e figura presente anche nella vita pubblica del rapper, non sono mancati messaggi di affetto e vicinanza da parte di fan, colleghi e amici. Tra i tanti segnali di cordoglio, uno in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico: quello di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, ex moglie di Fedez e madre dei suoi figli, ha infatti compiuto un gesto discreto ma significativo che non è certo passato inosservato. Nonostante le difficoltà attraversate negli ultimi mesi dalla coppia, il like lasciato al post di addio pubblicato da Fedez su Instagram ha rappresentato un segno tangibile di empatia, rispetto e, forse, di un legame umano che va oltre le separazioni. Ma cosa ha fatto Chiara Ferragni? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

