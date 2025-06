Claudio Lippi torna a parlare della TV e non risparmia Paolo Bonolis e la sua esperienza al suo fianco a Domenica In nel 2003.

Claudio Lippi non è certo uno che si trattiene quando si tratta di raccontare aneddoti e opinioni sul mondo dello spettacolo. Con il suo stile diretto e senza filtri, nelle interviste riesce puntualmente a far discutere. Stavolta nel suo mirino c’è finito Paolo Bonolis, con cui ha condiviso l’esperienza di Domenica In nel 2003, al ritorno in Rai del celebre conduttore romano. Un periodo che Lippi non ricorda affatto con piacere, anzi: a distanza di anni, lo definisce apertamente come una delle sue peggiori esperienze televisive. Ma cos’ha detto di così terribile su Bonolis? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

