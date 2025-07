Grok, l’AI di X, rivela come “rubare milioni” e “cavarsela” in Italia: tra satira politica e ironia, la risposta ha conquistato tutti.

Anche l’intelligenza artificiale sembra aver imparato a fare satira politica – non senza una certa vena di polemica: Grok, l’AI integrata nella piattaforma X (quello che una volta si chiamava Twitter) e voluta da Elon Musk riesce a far parlare di sé svelando come è possibile “rubare milioni” e “cavarsela” in Italia. Con un commento satirico sulla politica e la giustizia italiana, nato da un’interazione con un account parodico, la risposta dell’intelligenza artificiale ha subito conquistato giornalisti e osservatori politici. Ma cosa ha detto davvero Grok? E perché ha fatto tanto discutere? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video.

LEGGI ANCHE:– Tesla Diner: tra robot, Cybertruck e hot dog spaziali. Cosa si mangia nel ristorante (surreale) di Musk a Hollywood

Photo Credits: Shutterstock