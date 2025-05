Vuoi scrivere una lettera a Papa Leone XIV? Ecco l’indirizzo postale ufficiale per contattare il nuovo pontefice direttamente in Vaticano.

Con l’elezione di Papa Leone XIV, primo pontefice americano della storia, molti fedeli e curiosi si stanno chiedendo come poter entrare in contatto con lui. Che si tratti di un ringraziamento, di una preghiera o di una semplice parola di affetto, è possibile scrivere direttamente al Papa con una lettera tradizionale.

Attualmente, Papa Leone XIV risiede nel Palazzo del Sant’Uffizio, dove si era trasferito nel 2023 su richiesta del suo predecessore, Papa Francesco. Il nuovo pontefice ha anche riaperto l’appartamento papale nel Palazzo Apostolico, chiuso dopo la morte di Bergoglio. Non è ancora chiaro se sceglierà di trasferirvisi in modo definitivo, ma per il momento si possono utilizzare entrambi gli indirizzi per l’invio di posta.

L’indirizzo più semplice e diretto è: Sua Santità, Papa Leone XIV – 00120, Città del Vaticano.

Chi desidera specificare la sede può anche scrivere: Sua Santità, Papa Leone XIV – Palazzo Apostolico – 00120, Città del Vaticano.

La corrispondenza indirizzata al Papa viene gestita dalle Poste Vaticane, il sistema postale interno dello Stato della Città del Vaticano, che si occupa della ricezione e della consegna dei messaggi destinati al pontefice.

In passato, Papa Francesco riceveva moltissime lettere ogni giorno e non era raro che ne rispondesse personalmente, anche se non esisteva un canale digitale ufficiale. Per ora non è noto se Leone XIV seguirà lo stesso approccio, ma i fedeli possono comunque inviare i propri messaggi nella speranza che vengano letti.

Foto: Shutterstock