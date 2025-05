Dopo il successo televisivo, Raz Degan ha scelto la tranquillità di Cisternino, dove vive in una villa speciale tra ulivi e silenzio.

Raz Degan oggi vive lontano dai set e dai riflettori, in un angolo di Puglia che sembra sospeso nel tempo. Dopo anni di carriera tra moda, cinema e televisione, l’ex modello e attore israeliano ha scelto una vita più raccolta, immersa nella natura, a stretto contatto con la terra e con sé stesso.

Il suo rifugio si trova nella Valle d’Itria, nel cuore della Puglia, precisamente nel borgo di Cisternino, in provincia di Brindisi. Qui Degan abita in un trullo ristrutturato con cura e rispetto per le architetture tradizionali. L’abitazione è circondata da uliveti e muretti a secco, in un paesaggio che alterna silenzio e bellezza rurale. All’interno, elementi zen e dettagli essenziali riflettono il suo approccio spirituale e minimalista alla vita.

Oltre alla casa in pietra, la proprietà include una piscina perfettamente integrata con il contesto naturale. Non si tratta di una dimora di lusso sfacciato, ma di un luogo che racconta una precisa scelta esistenziale: vivere con meno, vivere meglio.

La zona in cui ha scelto di vivere è diventata negli ultimi anni meta ambita anche da altri personaggi noti, attratti dalla pace e dall’autenticità del territorio. Trulli e masserie si vendono e si affittano a prezzi accessibili rispetto ad altre zone d’Italia, rendendo la Valle d’Itria un’alternativa suggestiva al turismo di massa.

LEGGI ANCHE:– Paola Barale su Raz Degan: ‘quando ami una persona la rispetti’. La sua reazione alla loro storia d’amore

Foto: Kikapress