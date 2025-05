Dopo la fine dell’Eurovision 2025, Cristiano Malgioglio manda la sua pagella a “La Volta Buona”: tante critiche, senza risparmiare nessuno.

L’Eurovision Song Contest 2025 si è concluso con la vittoria dell’Austria, ma a fare un po’ il punto della situazione è stato Cristiano Malgioglio che, in una lettera inviata a Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’ ha deciso di stilare la sua personale pagella sulla kermesse continentale. Senza fare sconti a nessuno.

Leggi anche: — Eurovision 2025, Gabriele Corsi e la battutina a Carlo Conti durante la diretta: cosa ha detto

Cristiano Malgioglio fa la sua personale pagella dell’Eurovision 2025 e la manda da Caterina Balivo

Durante la puntata di oggi de La Volta Buona, Caterina Balivo ha ricevuto in diretta la pagella dell’Eurovision Song Contest 2025 compilata da Cristiano Malgioglio.

Il noto autore musicale, infatti, ha deciso di condividere con il pubblico di Rai Uno il suo personale parere sulla kermesse continentale. Ed è stato sferzante e diretto, senza fare sconti a nessuno. “Mi ha mandato la personalissima pagella Cristiano Malgioglio – ha detto la conduttrice ad un certo punto, con la lettera in mano – volevo metterla a ridere, ma invece è una cosa molto tecnica e anche abbastanza strong“.

Quindi, ha letto: “Cristiano Malgioglio scrive ‘canzoni piene di mediocrità. «Espresso macchiato», insopportabile, stile macchietta, fra l’altro poco intonato’. Vorrei avere qui accanto a me la faccia di Cristiano Malgioglio…”

E poi ancora: “Spagna: un’imitazione della cantante messicana Gloria Trevi. La cantante greca porta il colore della sua isola, il resto non pervenuto. Ho tifato per Corsi e per ‘Tutta l’Italia’, ho visto più extension che belle canzoni“.

Questo il parere sferzante di Malgioglio… che sembra essere lo stesso di tanti appassionati di musica che hanno guardato a loro volta l’Eurovision Song Contest da spettatori. Siete d’accordo con lui? O invece il suo parere è stato un po’ troppo esagerato?

Photo Credits: Shutterstock