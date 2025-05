Daniel Nilsson è uno dei volti più riconoscibili del game show “Avanti un altro!” di Paolo Bonolis, dove interpreta l’iconico ruolo del “Bonus“. Il suo fascino nordico e il fisico statuario hanno conquistato il pubblico fin dalla sua prima apparizione nel 2012. Ma dietro al sorriso magnetico e all’ironia che porta in televisione, si cela una storia di determinazione, cadute e rinascite che pochi conoscono. Andiamo a scoprirla insieme.

Leggi anche: — Maria De Filippi e la proposta inaspettata a Paolo Bonolis: ci andrà veramente?

La storia di Daniel Nilsson, il “Bonus” di Paolo Bonolis

Nato il 26 gennaio 1980 a Oxie, in Svezia, Daniel Patrik Krister Nilsson ha da sempre coltivato la passione per lo sport, in particolare per l’hockey su ghiaccio. Dotato di talento e disciplina, ha militato nelle principali leghe nazionali e internazionali, fino a quando un grave infortunio, all’età di 20 anni, ha infranto i suoi sogni da professionista. Costretto a dire addio alla carriera sportiva, Nilsson si è completamente reinventato: si laurea in Economia e inizia a lavorare in azienda. Ma quel mondo non lo rende felice.

Il punto di svolta arriva con un viaggio in Australia, dove scopre il surf e soprattutto la moda. Lì inizia a posare per diverse agenzie, fino ad affermarsi come modello internazionale. Nel 2011 si trasferisce a Milano, lavora con brand prestigiosi come Colmar e Stone Island e, l’anno successivo, entra nel cast di “Avanti un altro!”, diventando un personaggio televisivo amatissimo.

La sua vita privata è sempre stata piuttosto riservata. Ha avuto una breve relazione con Beatrice Presta, figlia del manager Lucio Presta, e un legame anche con la cantante svedese Maja Ivarsson. Nel 2023, un incidente in bicicletta lo ha costretto a fermarsi temporaneamente. Non a caso, Paolo Bonolis lo definì ironicamente “un cretino” durante una puntata, sdrammatizzando l’accaduto.

Photo Credits: Kikapress