William ed Harry non riceveranno una delle cospicue eredità di Lady Diana: scopri chi sarà invece il fortunato che ne beneficerà.

Lady Diana è stato un personaggio che ha lasciato un segno indelebile nella storia della monarchia britannica, non solo come “principessa del popolo” ma anche e soprattutto come madre. La sua eredità è stata grande, ma non si è esaurita nei gioielli o nei fondi fiduciari destinati ai principi William e Harry. C’è stato un altro lascito, meno noto ma estremamente prezioso, che però non è finito nelle mani dei suoi figli. Si tratta di un patrimonio che ora torna alla ribalta con una nuova generazione pronta a beneficiarne, anche se non è quella dei royals. A ricevere questa eredità, infatti, non sono né l’erede al trono né il Duca di Sussex. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video.

Photo Credits: Kikapress