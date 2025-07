Il drammatico destino di Diogo Jota in un gesto di responsabilità: perché stava viaggiando in macchina e non in aereo.

La morte di Diogo Jota ha lasciato il mondo del calcio e non solo in uno stato di profondo sgomento a causa del tragico destino che l’ha colpito: l’attaccante del Liverpool, appena 28enne, è morto insieme al fratello André in un drammatico incidente stradale in Spagna, mentre era diretto a prendere un traghetto per il Regno Unito. Una tragedia che si colora di un’amara ironia del destino: Jota si trovava su quella strada proprio perché aveva deciso di rispettare una raccomandazione medica. Ma se avesse preso l’aereo, contro il parere dei dottori, sarebbe forse ancora vivo.

LEGGI ANCHE:– L’ultimo post di Diogo Jota prima dell’incidente: amore, famiglia e quel tragico presagio. Cosa aveva scritto sui social

Diogo Jota: il tragico incidente e il destino beffardo

La dinamica dell’incidente è ormai nota: Diogo e André erano a bordo di una Lamborghini lungo l’autostrada A-52, in Spagna, diretti a Santander, dove si sarebbero imbarcati su un traghetto per Portsmouth, in Inghilterra, per poi proseguire verso Liverpool.

Diogo era atteso per la ripresa degli allenamenti pre-stagionali previsti lunedì 7 luglio con i Reds. Ma il suo viaggio si è trasformato per una drammatica fatalità: durante una manovra di sorpasso, un pneumatico è esploso, l’auto è uscita di strada, si è ribaltata e ha preso fuoco.

Il motivo per cui Diogo Jota si trovava in macchina e non in volo è altrettanto tragico. A causa di un recente intervento ai polmoni, i medici gli avevano sconsigliato di viaggiare in aereo.

Per non correre rischi con la pressione e le condizioni atmosferiche, aveva deciso di seguire i consigli sanitari e percorrere l’intera tratta via terra e mare. Una decisione prudente, razionale, sensata. Eppure proprio quel gesto responsabile lo ha portato verso una morte assurda, in una spirale di coincidenze e beffe del destino.

A rendere la vicenda ancora più struggente è il contesto familiare. Diogo si era sposato appena 11 giorni prima della tragedia, il 22 giugno e aveva tre figli piccoli, di quattro, due e un anno.

Photo Credits: Shutterstock