Dov’è Kate Middleton? Attesa al Royal Ascot, non si è presentata disdicendo all’ultimo. Cosa sta succedendo davvero?

Il 18 giugno è andato in scena il Royal Ascot, uno degli eventi più attesi tra quelli che vedono impegnata la famiglia reale britannica. Eppure qualcosa che non quadra ha destato una curiosità e preoccupazione tra gli osservatori più attenti: Kate Middleton non ha sfilato in carrozza insieme al principe William. Il programma ufficiale riportava la sua presenza ma, all’ultimo momento, è stata annullata senza nemmeno un annuncio formale. In molti si stanno chiedendo quindi che fine abbia fatto la principessa… Dov’è davvero Kate Middleton? Proviamo a scoprirlo insieme guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress