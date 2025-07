Dove vive Jeff Bezos? La sua villa da 165 milioni a Los Angeles gli è costata solo 75 euro? Scopri la verità!

Quando si parla di Jeff Bezos, si pensa sempre al fatto di come sia uno degli uomini più ricchi del pianeta. Ma dove vive il fondatore di Amazon? La risposta è di pubblico dominio: vive a Beverly Hills, in una delle ville più spettacolari e costose dell’intera Los Angeles. Una residenza da sogno, dotata di ogni comfort immaginabile ma, soprattutto, da un valore da capogiro: 165 milioni di dollari. Eppure, se si guarda al suo patrimonio, il prezzo da lui pagato per acquistarla equivale a una spesa irrisoria: è come se gli fosse costata poco più di 75 euro. Ma per quale motivo gli è costata così poco? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Nozze Bezos, la cosa peggiore del matrimonio miliardario di Amazon è stato il regalo per gli ospiti: il gadget che ha sorpreso tutti

Photo Credits: Kikapress